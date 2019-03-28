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28.03.2019
ТАСС

Маск считает, что планы США вновь доставить астронавтов на Луну вдохновят человечество

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Астронавт на Луне
Астронавт на Луне.
Источник изображения: NASA / Reuters

Ранее SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Планы вернуть астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет вдохновят человечество. Такое мнение высказал во вторник в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск, комментируя выступление вице-президента США Майкла Пенса на 5-м заседании Национального космического совета в Хантсвилле (штат Алабама). По словам Пенса, политика администрации США состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на Луну в течение пяти лет.

"Для человечества было бы очень вдохновляющим видеть, как люди возвращаются на Луну", - написал Илон Маск, компания которого в начале марта осуществила первый испытательный полет в беспилотном режиме нового космического корабля Crew Dragon. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны.

Члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершил первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
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SpaceX
Персоны
Илон Маск
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Луна
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