Маск считает, что планы США вновь доставить астронавтов на Луну вдохновят человечество

Ранее SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Планы вернуть астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет вдохновят человечество. Такое мнение высказал во вторник в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск, комментируя выступление вице-президента США Майкла Пенса на 5-м заседании Национального космического совета в Хантсвилле (штат Алабама). По словам Пенса, политика администрации США состоит в том, чтобы вернуть американских астронавтов на Луну в течение пяти лет.

"Для человечества было бы очень вдохновляющим видеть, как люди возвращаются на Луну", - написал Илон Маск, компания которого в начале марта осуществила первый испытательный полет в беспилотном режиме нового космического корабля Crew Dragon. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны.

Члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершил первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года.