ВСУ стали массово получать Т-64 и Т-80 с тепловизорами

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.uа

Партия танков Т-64 образца 2017 года с тепловизорами и ночными приборами третьего поколения передана ВСУ.

Мероприятие проведено в рамках пропагандисткой предвыборной акции Порошенко. Хотя было заявлено об "усилении украинской армии на 420 единиц вооружения и военной техники", на самом деле, было представлено всего несколько десятков боевых машин.

Например, на трейлерах были продемонстрированы 10 танков Т-64 образца 2017 года "Харьковского бронетанкового завода".

Источник изображения: Фото: ukroboronprom.com.uа

Сообщается, что при их модернизации в боевую машину интегрируются современные цифровые системы и новая динамическая защита. Также устанавливаются ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

В прицельном комплексе наводчика появился тепловизор, обеспечивающий обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях. Танки также оснащаются системами спутниковой навигации.

Ранее сообщалось, что ВСУ, якобы, уже получили сотню таких Т-64БВ. Аналогичной модернизации подвергаются и Т-80БВ с газотурбинными двигателями. Эта техника также направляется в войска.

Кроме танков переданы также самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", БТР-3 и др. бронемашины, а также ЗРК "Оса", радиолокационная станция РЛС 35Д6, модернизированный истребитель МиГ-29МУ1, вертолеты Ми-8МТ, Ми-2 и транспортный самолет Ан-26Ш.

Дмитрий Лемешко