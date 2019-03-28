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28.03.2019
Военное обозрение

Генсек НАТО назвал бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что бомбардировки Союзной республики Югославии в 1999 году силами НАТО были необходимыми и легитимными. Об этом он заявил сербскому агентству Танюг.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

По словам Столтенберга, объединенные силы НАТО начали военную операцию для того, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы", так как "югославские силы до конца 1998 года изгнали из Косово свыше 300 тысяч местных албанцев". Для защиты мирного населения Косово применение военной силы альянсом было необходимо и легитимно.

Целью бомбардировок было остановить военные акции и репрессии против косовских албанцев, обеспечить возвращение беженцев в места проживания и дать туда доступ международным гуманитарным организациям. Эти цели были достигнуты

- подчеркнул Столтенберг.

В октябре прошлого года Столтенберг заявил в Белграде, что бомбардировки Югославии проводились "для защиты мирного населения от режима Слободана Милошевича".

Военная операция НАТО против Союзной республики Югославии (СРЮ) началась 24 марта 1999 года на основе утверждения, что власти страны якобы проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Бомбардировки начались без одобрения Совбеза ООН и продолжались в течение 78 дней до 10 июня. При ударах по военным целям применялись боеприпасы с обедненным ураном, кассетные и фугасные авиабомбы. Жертвами авиаудров в основном стало гражданское население республики. Из-за агрессии НАТО погибли, по разным данным, две с половиной - три с половиной тысячи человек, ранения получили почти тринадцать тысяч человек.

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