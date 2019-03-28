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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Гуайдо называет присутствие военных РФ в Венесуэле нарушением конституции

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Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019.
Источник изображения: © AFP 2019 / Yuri Cortez

Он считает, что власти Венесуэлы не доверяют собственным вооруженным силам

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Х.Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Х.Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу - ИФ) - это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь - они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Х.Гуайдо.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

Х.Гуайдо также обвинил власти в том, что, развивая сотрудничество с РФ по военной линии, они, в то же время, не занимаются внутренними проблемами страны.

"Режим предпочитает приводить российских военных, а не открывать электростанции", - сказал он, намекая на произошедший на этой неделе очередной "блэкаут" в Венесуэле.

Ранее во вторник в МИД РФ заявили, что специалисты из России находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), это не требует одобрения Национальной ассамблеи Венесуэлы.

"Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении ее законодательных норм. Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 г. и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ об обвинениях России во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

"Дополнительного одобрения Национальной ассамблеей Венесуэлы шагов по развитию двустороннего ВТС, предпринимаемых в рамках положений указанного соглашения, не требуется", - отмечается в комментарии.

Ранее в Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власть режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую возглавляет Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
США
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