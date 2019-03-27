NYT: Boeing форсировал создание 737 MAX, пытаясь угнаться за Airbus

Темпы создания Boeing 737 MAX были «безумными» из-за боязни американского авиаконцерна проиграть конкуренцию Airbus, пишет The New York Times. Бывшие и действующие сотрудники компании рассказали изданию, что Boeing изначально намеревался создать новый самолет «с нуля», на что ушло бы примерно десять лет. Однако весной 2011 года тогдашний гендиректор компании Джеймс Макнерни-младший узнал о готовящейся сделке между American Airlines и Airbus на поставку A320neo, что означало бы для Boeing потерю доминирующего положения на рынке. Тогда руководство американского производителя решило отменить создание нового лайнера, а вместо этого в срочном порядке обновить Boeing 737.

Проект 737 MAX был запущен уже через три месяца, еще через шесть месяцев компания уже подготавливала полетную документацию нового лайнера. В сентябре 2012 года Boeing начал предлагать новый самолет авиакомпаниям, а в июле 2013-го была оформлена его окончательная конфигурация. Первый самолет 737 MAX 8 был выпущен в ноябре 2015 года — весь цикл создания лайнера занял порядка четырех лет.

Один из бывших дизайнеров авиаконцерна, работавший над 737 MAX, рассказал газете, что тогда за неделю делалось по 16 технических чертежей для нового лайнера — вдвое больше обычного. Их утверждали вдвое быстрее обычного, а менеджеры выдергивали людей из других департаментов концерна, если кто-то покидал проект. А один из технических инженеров рассказал изданию, что ему приходили сырые чертежи, без четких указаний, какие инструменты использовать для прокладки проводки в новом самолете. Ему говорили, что все недоработки будут исправлены «позднее по ходу работы».

Сегодня же стало известно о том, что Boeing в 2018 году потратила $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и других ведомствах. Компания использовала связи и влияние, чтобы добиться ослабления государственного надзора и получить больше полномочий по оценке безопасности своих самолетов.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта США уже начало проверять процесс сертификации самолета Boeing 737 MAX 8 после двух схожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых в общей сложности погибли 346 человек. По информации СМИ, в ходе сертификации лайнера инженеры FAA фактически переложили большую часть полномочий по оценке безопасности на инженеров Boeing. При этом еще в ходе первоначальных тестов были выявлены недостатки системы улучшения маневренных характеристик.

Кирилл Сарханянц