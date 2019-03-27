Тактические учения с комплексами "Ярс" начались в Йошкар-Олинского ракетном соединении

Особое внимание уделено противодействию воздушному и наземному противнику

ТАСС, 26 марта. Йошкар-Олинское ракетное соединение приступило к тактическим учениям с использованием подвижных ракетных комплексов "Ярс". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения. <…> На вооружении Йошкар-Олинского ракетного соединения находится подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", - рассказали в военном ведомстве.

Особое внимание уделено противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности, а также выполнению учебно-боевых задач в позиционных районах ракетного полка.

Части и подразделения ракетного соединения проверят по всем критериям боевой готовности, дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, а также противодействию терроризму. С личным составом проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".