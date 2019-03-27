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27.03.2019
Военно-промышленный курьер

Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как снизить вероятность "дальнейшей агрессии" РФ, хорошо знают за океаном. "Украина может защититься, просто переместив ракеты "Точка" к границе. Это был бы мощный сигнал", – заявил в интервью Украинской службе "Радио Свобода" бывший консультант Пентагона и Национальной разведки США, президент исследовательского центра Jamestown Foundation Глен Говард.

Карибский кризис – наглядный пример, напомнил эксперт корреспонденту РС в Вашингтоне. "Москва тогда передислоцировала ракеты на Кубу, верно? А потом открыла их для наших спутников-шпионов, чтобы мы могли их видеть. Прекрасно! Украина перемещает ракеты "Точка" до границы с Россией – и Кремль таким образом получает месседж", – объяснил Говард. Однако главное заключается в следующем: "Что бы ни использовали против Украины – результатом станет контрудар".

Отметив, что в незалежной хватает ракет "Точка", Говард уточнил, что они "имеют не такую уж и большую дальность, но и Москва не так далеко", а суть сдерживания – "способность защитить себя". Поэтому "должно быть что-то документально подтвержденное, что представляет угрозу для России и вызовет там опасения, стоит ли атаковать Украину".

Тактические ракетные комплексы "Точка" и "Точка-У" были разработаны в коломенском КБ Машиностроения под руководством Сергея Непобедимого ("Непобедимый ушел непобежденным", "ВПК" №13, 2015). Максимальная дальность стрельбы первого – 70, второго – 120 километров. На вооружении украинской армии около 90 ТРК.

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Страны
Куба
Россия
США
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
КБМ
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