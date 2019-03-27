Войти
27.03.2019
Военное обозрение

Китай наращивает военное сотрудничество с Египтом

450
0
0

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в понедельник встретился с министром национальной обороны и государственным советником КНР Веем Фэнхэ. В ходе беседы ас-Сисси пообещал укреплять оборонное сотрудничество с Китаем.

В ходе встречи египетский президент напомнил о давних китайско-египетских отношениях. Ас-Сисси подчеркнул, что обе стороны достигли плодотворных результатов в рамках сотрудничества двух стран во всех областях, и подчеркнула вклад Китая в мир во всем мире.

Египетский лидер приветствовал "великие достижения" Китая и заверил, Каир твердо поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - один путь", в рамках которой рассчитывает на расширение сотрудничества с Пекином в области строительства инфраструктуры.

Ас-

Источник изображения: Пресс-служба минобороны КНР

Сиси также выразил надежду на то, что обе стороны смогут и дальше развивать партнерство в сферах обороны и борьбы с терроризмом, совместных военных учениях, а, также развитии вооруженных сил и оборонной промышленности.

Отметив, что дружба между Китаем и Египтом имеет давнюю историю, китайский чиновник подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, добавив, что оно "углубилось и достигло прагматических результатов".

Вэй сказал, что Китай высоко ценит роль Египта в международных и региональных вопросах, поддерживает усилия республики по защите своей независимости и суверенитета, добавив, что Пекин готов расширить партнерские отношения.

Мы готовы работать вместе с египетскими вооруженными силами для достижения консенсуса между лидерами двух стран и развития уровня отношений между двумя армиями

- сказал китайский министр обороны.

Накануне, 24 марта, Вэй Фэнхэ., встретился с министром обороны Египта Мохамедом Заки.

Китайская программа "Один пояс - один путь" является знаковой для современной КНР. Запущенная в 2014-м году инициатива должна закрепить за Китаем статус великой державы. На примерно 65 государств, присоединившихся к программе (20 из них из Африки) приходится порядка 30% мирового ВВП и 75% запасов энергоносителей.

Около 50 китайских государственных компаний осуществляют 1700 инфраструктурных проектов общей стоимостью 900 миллиардов долларов. Конечной задачей "Одного пояса" является создание новой глобальной системы альтернативных экономических, политических и военных связей с Китаем в центре.

В 2017 году государственные компании КНР объявили о планах купить или приобрести контрольные пакеты акций в девяти зарубежных портах, расположенных в регионах, находящихся в сфере китайских интересов. Это в дополнение к 40 портам в Африке, Азии и Европе, в которых государственные компании Китая владеют долями на общую сумму 40 миллиардов долларов.

Китаю Египет интересен, в первую очередь, в качестве одного из важнейших транспортных путей: Каир контролирует Суэцкий канал.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Китай
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
14.04.2017
Положение в области национальной безопасности и обороны Беларуси (март 2017 года)
24.08.2015
Военно-морское взаимодействие России и Китая изменяет мир
02.12.2013
Заместитель Министра обороны России Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
07.08.2013
"Грибной" сезон закрыли в Москве
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот