Китай наращивает военное сотрудничество с Египтом

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси в понедельник встретился с министром национальной обороны и государственным советником КНР Веем Фэнхэ. В ходе беседы ас-Сисси пообещал укреплять оборонное сотрудничество с Китаем.

В ходе встречи египетский президент напомнил о давних китайско-египетских отношениях. Ас-Сисси подчеркнул, что обе стороны достигли плодотворных результатов в рамках сотрудничества двух стран во всех областях, и подчеркнула вклад Китая в мир во всем мире.

Египетский лидер приветствовал "великие достижения" Китая и заверил, Каир твердо поддерживает китайскую инициативу "Один пояс - один путь", в рамках которой рассчитывает на расширение сотрудничества с Пекином в области строительства инфраструктуры.

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Источник изображения: Пресс-служба минобороны КНР

Сиси также выразил надежду на то, что обе стороны смогут и дальше развивать партнерство в сферах обороны и борьбы с терроризмом, совместных военных учениях, а, также развитии вооруженных сил и оборонной промышленности.

Отметив, что дружба между Китаем и Египтом имеет давнюю историю, китайский чиновник подчеркнул важность всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, добавив, что оно "углубилось и достигло прагматических результатов".

Вэй сказал, что Китай высоко ценит роль Египта в международных и региональных вопросах, поддерживает усилия республики по защите своей независимости и суверенитета, добавив, что Пекин готов расширить партнерские отношения.

Мы готовы работать вместе с египетскими вооруженными силами для достижения консенсуса между лидерами двух стран и развития уровня отношений между двумя армиями

- сказал китайский министр обороны.

Накануне, 24 марта, Вэй Фэнхэ., встретился с министром обороны Египта Мохамедом Заки.

Китайская программа "Один пояс - один путь" является знаковой для современной КНР. Запущенная в 2014-м году инициатива должна закрепить за Китаем статус великой державы. На примерно 65 государств, присоединившихся к программе (20 из них из Африки) приходится порядка 30% мирового ВВП и 75% запасов энергоносителей.

Около 50 китайских государственных компаний осуществляют 1700 инфраструктурных проектов общей стоимостью 900 миллиардов долларов. Конечной задачей "Одного пояса" является создание новой глобальной системы альтернативных экономических, политических и военных связей с Китаем в центре.

В 2017 году государственные компании КНР объявили о планах купить или приобрести контрольные пакеты акций в девяти зарубежных портах, расположенных в регионах, находящихся в сфере китайских интересов. Это в дополнение к 40 портам в Африке, Азии и Европе, в которых государственные компании Китая владеют долями на общую сумму 40 миллиардов долларов.

Китаю Египет интересен, в первую очередь, в качестве одного из важнейших транспортных путей: Каир контролирует Суэцкий канал.