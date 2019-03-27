Китай разрабатывает радар для борьбы с малозаметными истребителями

Китайские оборонные компании заявляют, что ими созданы прототипы нескольких радиолокационных систем с ТГц излучением, технология которых рассматривается экспертами как эффективный инструмент воздушной разведки и которая, потенциально, может успешно противодействовать самолетам-невидимкам.

Образец ТГц радиолокационного радара был успешно разработан командой China Electronics Technology Group Corporation (CETC) во главе с ученым Ли Юаньцзи, и прототип второго поколения уже находится в разработке, сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на корпорацию.

Согласно заявлению, разработка радиолокатора с терагерцовым излучением является глобальной задачей, в решении который заинтересованы разные страны.

Источник изображения: Пресс-служба ВС КНР

В отчете CCTV говорится, что ТГц излучение, также известное как Т-лучи и спектр частот которого расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным, может превратить новейшие технологии малозаметности в устаревшие.

В современных малозаметных самолетах обычно используются композитные материалы и радиопоглощающие покрытия, поэтому обычные радары не могут их эффективно обнаружить. Терагерцовое излучение, в свою очередь, может проникать сквозь них и отражаться от металлических частей внутри самолета, фактически приподнимая крышку шкатулки

- заявил в интервью Вэй Донгху, военный аналитик из Пекина.

Он также отметил, что радар с Т-излучением может четко прослеживать контур объекта, позволяя определить его тип.

Эксперты утверждают, что ТГц излучение очень быстро затухает в воздухе, а это означает, что эффективная дальность действия радара, вероятно, мала и недостаточна для своевременного обнаружения усовершенствованного истребителя-невидимки, который, как предполагается, будет действовать с дальних дистанций.

Однако несмотря на то, что технология борьбы со "стелсами" требует доработки, ТГц излучение может быть эффктивно использовано разведки с воздуха.

Ранее, в декабре 2018 года, уже сообщалось о том, что Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) успешно разработала первый в Китае радар с синтезированной апертурой с ТГц излучением.

Радар CASIC использует терагерцовое излучение для того, чтобы видеть сквозь сложные среды, такие как дым, смог и тусклый свет, и может эффективно обнаруживать наземные цели (такие как пехота в маскировочном камуфляже). Согласно утверждениям разработчиков, система обладает большей глубиной проникновения, чем устройства инфракрасного видения.

По словам Вэя, после установки радара на самолете или дроне, система позволит операторам четко видеть ситуацию на поле боя и наносить удары по целям, которые иначе было бы трудно обнаружить.