МИД обвинил международную коалицию в новых военных преступлениях в Афганистане

Департамент информации и печати МИД России осудил авиаудар натовских войск в Афганистане, в результате которого погибли мирные жители.

"Не могли не обратить внимания на очередное военное преступление сил международной коалиции в Афганистане. Речь идет об ударе натовской авиации в провинции Кундуз, в результате которого погибли 13 мирных жителей и еще трое были ранены. 10 человек из числа погибших оказались несовершеннолетними детьми, принадлежащими к одной семье", – говорится в заявлении ведомства.

По данным ведомства, "варварская акция вызвала широкий резонанс в Афганистане". Миссия ООН в этой стране призвала провести расследование, рассказать о его результатах, а также принять меры, чтобы такие трагедии не повторялись в дальнейшем, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Особый цинизм данной акции придает то обстоятельство, что она была совершена в период продолжения переговоров между США и Движением талибов (ДТ) о путях прекращения вооруженного противостояния и выхода на мирное урегулирование в ИРА. Убеждены в том, что такие злодеяния отдаляют начало мирного процесса в Афганистане, ведут к озлоблению населения, его радикализации и продолжению войны", – добавляет МИД России.

Также ведомство напомнило, что подобный авиационный налет в Афганистане состоялся уже не в первый раз. В пример приводится 3 октября 2015 года, когда в том же Кундузе ВВС США нанесли авиаудар по больнице организации "Врачи без границ". В этот день погибли 42 мирных жителя, а еще 37 были ранены. Действующий на тот момент американский президент Барак Обама извинился за содеянное, "однако повторный инцидент, произошедший практически в том же районе, показывает, что командование НАТО в Афганистане не извлекло никаких уроков из предыдущей трагедии".

Российский МИД решительно осудил действия войск НАТО на территории Афганистана и присоединился к призыву Миссии ООН. Также в ведомстве выразили возмущение тем, что ни один из похожих инцидентов в прошлом не расследовался должным образом, а виновные не понесли наказания за свои действия.

21 июля 2017 года в провинции Гильменд из-за ошибочного удара США погибли несколько афганских военнослужащих. До этого в Кундузе атаке с воздуха подверглась школа.

Анастасия Норина