Объяснена возможность появления жизни на Марсе

Ровер Curiosity нашел внутри марсианского кратера Гейл соединения азота, необходимые для выживания живых организмов. Его появлению могли способствовать падения астероидов и наличие газообразного водорода в атмосфере Красной планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Специалисты НАСА воссоздали в лаборатории раннюю атмосферу Марса, в которой находилась смесь водорода, азота и углекислого газа. Затем с помощью инфракрасного лазерного луча ученые имитировали ударные волны, которые могли образовываться при ударах астероидов о поверхность планеты. В результате этой реакции образовались нитраты, необходимые для поддержания жизни.

При этом ранее считалось, что наличие водорода должно препятствовать формированию азотной кислоты и способствовать появлению других соединений, вроде синильной кислоты. В итоге с увеличением концентрации водорода в "атмосфере" ускоряло формирование молекул азотной и азотистой кислоты.

Согласно расчетам ученых, того количества водорода, что было в атмосфере Марса, хватило бы для покрытия всей планеты 20-60 сантиметровым слоем солей. При этом до конца не установлено, был ли в древней атмосфере Красной планеты водород, однако эксперимент ученых доказал, что его наличие не обязательно для обогащения грунта соединениями азота.