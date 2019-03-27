Представители США отказалась участвовать в совещании по ликвидации лагеря "Рубкан"

Американская сторона проигнорировала инициативу, направленную на спасение жителей "Рукбана", и отказалась участвовать в работе координационного совещания, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики.

"В ультимативной форме заявлено, что Коалиция не допустит в 55-ти километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания – представителей дипломатического корпуса России, Вооруженных Сил Российской Федерации, правительства Сирии и международных организаций. Таким образом, командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря "Рукбан" для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания", – говорится в сообщении.

"Призываем командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть в резервную дату – 2 апреля 2019 г. в пункт пропуска "Джлеб" для участия в координационном совещании, что позволит выработать конкретные совместные шаги

по ликвидации лагеря "Рукбан", – заявили руководители межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.