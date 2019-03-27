США отказались допустить в Эт-Танф представителей России и Сирии

Во вторник руководство межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев распространило срочное заявление о бедственном положении жителей лагеря "Рукбан". От России это заявление подписал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал Михаил Мизинцев.

В документе сказано, что США, на которых лежит прямая ответственность за происходящее в незаконно оккупированной ими зоне Эт-Танф, проигнорировали инициативу, направленную на спасение людей из "Рукбана". Соединенные Штаты также отказались участвовать в работе координационного совещания в пункте пропуска "Джлеб", где собирались выработать пошаговый план ликвидации лагеря беженцев. Об этом руководителей российской группировкой войск в Сирии проинформировал командующий многонациональными силами американский генерал Пола Д. ЛаКамера. В своем ответе он, с одной стороны, выразил приверженность основополагающим принципам ООН при разрешении проблемы лагеря "Рукбан". Но с другой заявил об отказе участвовать в мероприятии, где как раз совместно с представителями ООН и предполагалось на месте выработать дорожную карту по расформированию лагеря.

Кроме того, в ультимативной форме было заявлено, что Коалиция не допустит в 55-ти километровую зону Эт-Танф участников координационного совещания - представителей дипкорпуса и военных России, а также правительства Сирии и международных организаций.

"Таким образом, командование американских войск в зоне Эт-Танф закрыло непосредственный доступ к жителям лагеря "Рукбан" для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах их проживания", - сказано в совместном заявлении.

Позиция командования американских войск вызывала вполне понятное недоумение. Ведь США сами вторглись на территорию Сирии, незаконно оккупировали 55-ти километровую зону Эт-Танф и под надуманными предлогами блокируют гуманитарные инициативы по ликвидации лагеря "Рукбан". Отмечено, что, несмотря на заверения американских партнеров о сотрудничестве, их цель - явно не спасение гибнущих от антисанитарии, голода, холода и болезней сирийских граждан. Более того, своими действиями США пытаются скрыть преступления против гражданского населения в подконтрольной им зоне. Других разумных объяснений неконструктивному поведению американского командования просто нет.

Тем не менее, координационное совещание все же состоялось. Его итоги показали четкое понимание необходимости скорейшей ликвидации лагеря "Рукбан" и эвакуации его населения на подконтрольные сирийскому правительству территории. Руководители межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев призвали командование американских войск в зоне Эт-Танф прибыть в резервную дату - 2 апреля 2019 г. в пункт пропуска "Джлеб" для участия в координационном совещании, что, цитируем, "позволит выработать конкретные совместные шаги по ликвидации лагеря "Рукбан".

Юрий Гаврилов