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27.03.2019
Российская газета

США спишут авианосец из экономии

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Источник изображения: U.S. Navy/Wikimedia.org

Бюджетом ВМС США на 2020 год предусмотрено списание и последующая утилизация атомного авианосца USS Harry S. Truman. Один из самых молодых кораблей в своем классе принесли в жертву ради экономии средств.

В 2024 году Harry S. Truman ожидает плановый ремонт с перезарядкой ядерных реакторов. Как подсчитали финансисты Пентагона, отказ от этой процедуры сохранит в бюджете ВМС США 6,5 миллиарда долларов. С учетом затрат на эксплуатацию авианосца до конца службы (2048 год) экономия может составить более 30 миллиардов.

Этот шаг противоречит планам Соединенных Штатов по созданию флота из 12 авианосцев, отмечает Stars&Stripes. Сейчас Америка располагает 11 кораблями этого класса: 10 типа Nimitz и головной авианосец нового поколения Gerald R. Ford. Ведется строительство еще двух кораблей этого типа, но они будут готовы не раньше середины 20-х годов..Еще два авианосца: родоначальник серии Nimitz и George H.W. Bush - находятся в ремонте. Последний покинет верфь лишь в середине 2021 года.

При этом США по-прежнему располагают самым мощным авианосным флотом, считает издание. Китай оперирует двумя авианосцами и строит третий, Россия - одним. Тем не менее отказ от нестарого и боеспособного корабля может свидетельствовать об изменении военно-морской доктрины США. С развитием противокорабельных средств поражения у тех хе России и Китая авианосцы перестали быть "абсолютным оружием", а напротив, могут превратиться в очень дорогие могилы для своих многотысячных экипажей. К тому же потеря даже одного или двух гигантских кораблей в бою нанесет сильный удар по престижу страны и моральному духу ее военных.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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