В Госдуме опровергли данные разведки США о "Посейдонах"

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на сообщение американского телеканала CNBC о том, что подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на вооружении у России не раньше 2027 года.

"Хочу огорчить Соединенные Штаты Америки и сообщить им о том, что система "Посейдон" появится в арсенале российских вооруженных сил гораздо раньше, чем они предполагают", — цитирует депутата 26 марта RT.

Как подчеркнул парламентарий, прежде всего это связано с агрессивной политикой США в отношении России. По его словам, у Москвы нет времени для того, чтобы оснащать "Посейдонами" вооруженные силы только к 2027 году.

"Действия России ни в коем случае не направлены против США или любого другого государства. Это просто будет сдерживающим и отрезвляющим фактором для некоторых горячих голов", — пояснил народный избранник.

Впервые о "Посейдоне" рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в 2018 году. В этом году он пообещал, что беспилотник спустят на воду уже весной.

"Посейдоны", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.