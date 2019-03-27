СМИ сообщили о неисправности скафандра американского астронавта на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 29 марта в запасном скафандре, так как использовавшийся им ранее сломался. Об этом 26 марта сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

"По информации от американской стороны, во время выхода в открытый космос 22 марта в скафандре Ника Хейга была выявлена неисправность датчика давления", — рассказал собеседник агентства.

Выход в открытый космос 22 марта официально начался в 15:01 мск и продолжался около 6,5 часа. Астронавты Хейг и Энн МакКлейн установили адаптерные блоки и подключили к ним три новых аккумулятора на одном из сегментов фермы МКС. Старые никель-водородные батареи были заменены на более мощные литий-ионные.

Отмечается, что в пятницу, 29 марта, аналогичные работы проведут Хейг и Кристина Кук, хотя ранее планировалось, что в космос выйдут две женщины, однако планы изменились из-за проблем с отсутствием двух скафандров аналогичных размеров для астронавток.

На данный момент на МКС также находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овечкин, а также канадец Давид Сен-Жак.