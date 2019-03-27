Войти
27.03.2019
Известия.ru

СМИ сообщили о неисправности скафандра американского астронавта на МКС

496
0
+1
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kirill Kudryavtsev

Астронавт NASA Ник Хейг выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 29 марта в запасном скафандре, так как использовавшийся им ранее сломался. Об этом 26 марта сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

"По информации от американской стороны, во время выхода в открытый космос 22 марта в скафандре Ника Хейга была выявлена неисправность датчика давления", — рассказал собеседник агентства.

Выход в открытый космос 22 марта официально начался в 15:01 мск и продолжался около 6,5 часа. Астронавты Хейг и Энн МакКлейн установили адаптерные блоки и подключили к ним три новых аккумулятора на одном из сегментов фермы МКС. Старые никель-водородные батареи были заменены на более мощные литий-ионные.

Отмечается, что в пятницу, 29 марта, аналогичные работы проведут Хейг и Кристина Кук, хотя ранее планировалось, что в космос выйдут две женщины, однако планы изменились из-за проблем с отсутствием двух скафандров аналогичных размеров для астронавток.

На данный момент на МКС также находятся россияне Олег Кононенко и Алексей Овечкин, а также канадец Давид Сен-Жак.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Похожие новости
12.10.2017
Астронавты NASA успешно завершили технические работы за бортом МКС
01.08.2017
Роскосмос планирует отправить 15 астронавтов до конца 2019 года
24.03.2016
Ракета с кораблем Cygnus и грузом для МКС стартовала с мыса Канаверал
21.05.2014
Глава NASA уверен, что МКС обойдется без участия России
11.02.2014
Роскосмос конкуренции за Луну не боится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот