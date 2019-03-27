Австралия покупает новую систему ПВО

Австралия обновляет свою противовоздушную оборону. Вчера, 25 марта, австралийский министр обороны Кристофер Пайн объявил о том, что военное ведомство одобрило закупку норвежских ракетных систем NASAMS в рамках программы SRGBAD Project LAND 19 Phase 7B.

Системы NASAMS были объявлены победителем австралийского тендера ещё в 2017 году. Затем в течение почти двух лет проходили приёмочные испытания, а также переговоры о локализации производства.

Слайд с презентации системы ПВО NASAMS. Источник изображения: kongsberg.com

Система ПВО NASAMS состоит из установок с шестью ракетными контейнерами каждая (монтируются на различную технику или поставляются в виде буксируемых прицепов), а также радаров и пунктов управления. Пусковые контейнеры являются многоцелевыми и могут использоваться под различные ракеты. Некоторые из поддерживаемых ракет уже состоят на вооружении австралийской армии (AIM-9X и AMRAAM).

NASAMS способна поражать различные воздушные цели, в том числе высокоманёвренные (истребители, крылатые ракеты и т. д.). Ракеты, используемые новой системой, могут сбивать цели на высоте от 30 м до 16 км (по другим данным — до 14 км) и на расстоянии от 2,5 до 40 км.