Кабмин одобрил проект соглашения об обмене данными с армией Белоруссии

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил проект межправительственного соглашения с Белоруссией о взаимном обмене геопространственной информацией между вооруженными силами двух государств.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ опубликовано во вторник, 26 марта, на официальном интернет-портале правовой информации. Переговоры с белорусской стороной должно провести Минобороны России и по достижении договоренности подписать соглашение.

Военные России и Белоруссии также будут обмениваться данными "о возможностях и потребностях сторон в области геопространственной информации". Взаимный обмен будет осуществляться на безвозмездной основе, указано в проекте.

"Ни одна из сторон не раскрывает и не передает любой третьей стороне геопространственную информацию, полученную от другой стороны, если стороны <...> не договорятся на взаимной основе об ином в письменной форме", — подчеркнули в соглашении.

Документ заключен на пять лет, его действие будет продлеваться на последующие аналогичные периоды, если одна из сторон не заявит за полгода до истечения периода о намерении прекратить действие документа.

22 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 22 февраля, что в случае появления новых американских ракет в Европе его страна готова совместно с Россией прорабатывать ответные меры. Лукашенко добавил, что самым плохим сценарием будет появление ракет США на Украине.