Войти
27.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу

477
2
-2
Кант
Авиабаза Кант в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Пирогов

Москва и Бишкек договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под Объединенную военную базу России на 291 тыс. долларов, указывается в проекте протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение от 2012 года.

Документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

В ближайшее время протокол планируется передать на подписание президенту Владимиру Путину.

Ежегодная арендная плата за использование Россией земельных участков и акватории составит 4,79 млн долларов против 4,5 млн, указанных в оригинальном документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внесут изменения в соглашение о российской базе на киргизской территории.

Напомним, в Киргизии действует Объединенная военная база России; в ее состав входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Киргизия периодически говорит о желании получить еще один российский военный объект на своих землях, а также выясняла, какую выгоду может извлечь из этого Москва.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
07.11.2013
ВВС России увеличат свое присутствие на трех направлениях
29.05.2013
У Москвы на подскоке
25.04.2013
Прикрытие с запада
07.12.2012
СНГ: взгляд в будущее
15.12.2011
«Дастан» - единственный завод, выпускающий торпеды
2 комментария
№1
27.03.2019 08:42
Почему Россия вообще платит аренду, да ещё в долларах?
Давайте оружие передавать Киргизии и Таджикистану не безвозмездно, а в счёт аренды...
На сегодняшний момент уже передали столько, что на 100 лет вперёд хватит.

Правительства Киргизии и Таджикистана должны молиться на наших военных, без которых их бы давно местные ИГИЛовцы всех зарезали как баранов ...
+2
Сообщить
№2
27.03.2019 10:24
России пора вывести войска из Киргизии,если Киргизия не хочет платить России за то,что ее охраняет русская армия ! России пора скинуть со своей шеи иностранных дармоедов !
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот