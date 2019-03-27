Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу

Москва и Бишкек договорились повысить ежегодную арендную плату за землю под Объединенную военную базу России на 291 тыс. долларов, указывается в проекте протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение от 2012 года.

Документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

В ближайшее время протокол планируется передать на подписание президенту Владимиру Путину.

Ежегодная арендная плата за использование Россией земельных участков и акватории составит 4,79 млн долларов против 4,5 млн, указанных в оригинальном документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внесут изменения в соглашение о российской базе на киргизской территории.

Напомним, в Киргизии действует Объединенная военная база России; в ее состав входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Киргизия периодически говорит о желании получить еще один российский военный объект на своих землях, а также выясняла, какую выгоду может извлечь из этого Москва.

Наталья Ануфриева