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27.03.2019
Lenta.ru

Раскрыты потери США из-за российского МС-21

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

США потеряют около 200 миллионов долларов из-за отмены поставок композитов для российских пассажирских самолетов МС-21, передает "Интерфакс" заявление глава Минпромторга Дениса Мантурова.

"Мы нашли способ решения этой проблемы. Да, примерно на шесть месяцев мы уйдем вправо, но при этом мы потом уже точно не вернемся к тем поставщикам, которые раньше имели возможность это сделать. Если говорить в стоимостном выражении — это примерно два миллиона на каждый самолет", — сказал чиновник.

По его словам, это число "можно помножить на 70, а в перспективе на 100 машин — такой заказ у коллег просто выпал из сегодняшнего портфеля".

В марте в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что создание российского композитного крыла для МС-21 потребует дополнительных 2,7 миллиарда рублей.

В ноябре 2018 года стало известно, что самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020-м.

В январе того же года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра "Норма", доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что "черное крыло" МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных полимерных связующих и углеволокна.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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Минпромторг РФ
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Борисов Юрий
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