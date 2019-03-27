Российские самолеты стали основой летной программы выставки LIMA 2019

ЦАМТО, 26 марта. В Малайзии стартовала крупнейшая в АТР выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019.

В первый день авиасалона экспозицию ОАК посетил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в сопровождении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы корпорации Юрия Слюсаря.

"Мы показывали господину Махатхиру Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию есть перспективы, ну и, конечно, наша главная новинка – это самолет пятого поколения", – сказал Ю.Слюсарь.

В рамках летной программы салона свои характеристики в воздухе продемонстрировал российский учебно-боевой самолет Як-130.

Российская сторона ведет активные переговоры о поставках российских учебно-боевых самолетов в Малайзию. В ходе двусторонних встреч с Министерством обороны Малайзии Ю.Слюсарь отметил, что в случае закупки, производство Як-130 в стране может быть локализовано, а также может быть создан сервисный центр по их обслуживанию.

Двухместный учебно-боевой самолет Як 130 серийно производится ПАО "Корпорация "Иркут", входящей в состав ОАК. Аэродинамическая компоновка и летно-технические характеристики Як 130 аналогичны боевым самолетам 4-го и 5-го поколения в режиме дозвукового полета.

В летной программе также приняла участие авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи" на новых истребителях Су-30СМ, а малазийские летчики продемонстрировали возможности самолетов Су-30МКМ, состоящих на вооружении ВВС страны.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".