ЦАМТО, 26 марта. В рамках выставки LIMA 2019 прошло несколько успешных презентаций БПЛА "Орион-Э" иностранным делегациям.

Как отметили представители Группы "Кронштадт", "беспилотный аппарат "Орион-Э" вызвал большой интерес у зарубежных покупателей, и у нас есть все основания полагать, что установленные на выставке контакты и достигнутые договоренности будут иметь продолжение".

"Орион-Э" – первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE.

Среди основных задач комплекса – воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности. Максимальная взлетная масса "Ориона-Э" составляет 1 т, максимальная масса полезной нагрузки – 200 кг. "Орион-Э" является первым БПЛА, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих. Он также является первым беспилотным летательным аппаратом, продолжительность полета которого составляет 24 часа, сообщает пресс-службы "Группы "Кронштадт".