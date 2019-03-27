Прототип модернизированного аргентинского танка TAM 2IP в экспозиции в честь Дня армии Аргентины. Буэнос-Айрес, 29.05.2016.

ЦАМТО, 26 марта. Сухопутные войска Аргентины получили партию нового и восстановленного оборудования и вооружения для обеспечения более эффективного контроля северной границы страны с целью усиления безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков.

По информации Jane's Defence Weekly, 15 марта президент Аргентины Маурисио Макри объявил о поставке СВ Аргентины 250 новых радиостанций (включая Elbit VRC 950 HDR и Harris RF 7800H), 27 гранатометов "Карл Густав" M4 и 30 пулеметов FN M240B.

Кроме того, СВ Аргентины приняли следующие прошедшие капитальный ремонт ВиВТ: 29 ед. 81-мм минометов, 8 бронетранспортеров M-113, 1 средний танк TAM, 1 бронетранспортер TAM VCTP и 18 грузовиков Unimog-416 компании Mercedes-Benz. Также были поставлены 344 карабина FAL после модернизации и переоборудования из винтовок.

Это очередная партия нового/восстановленного оборудования для СВ Аргентины. Как сообщал ЦАМТО, 7 марта СВ уже получили радиостанции компании Elbit, РЛС наземной разведки ACAR-K (Advanced Capability Aselsan Radar) компании Aselsan, разведывательные мини-БЛА Matrice-210 и Phantom-4 Pro компании DJI, автомобильную технику.

Данные поставки являются частью программы по восстановлению боеспособности СВ и усилению контроля за границей (пресечение деятельности наркоторговцев аргентинское правительство объявило ключевой задачей, требующей безотлагательного решения).