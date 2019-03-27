В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал сообщения американских СМИ об атомных подводных беспилотниках "Посейдон".

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что "Посейдон" поступит на вооружение российских вооруженных сил не раньше 2027 года. При этом в сообщении отмечалось, что у США нет аналогов этой разарботке.

"Хочу огорчить США и сообщить им о том, что система "Посейдон" появится в арсенале российских вооруженных сил гораздо раньше, чем они предполагают", - цитирует Швыткина RT.

Он также подчеркнул, что это вызвано необходимостью отвечать на внешнеполитические угрозы, вызванные действиями Вашингтона.

"Американские политики открыто называют Россию враждебной, и у нас нет времени для того, чтобы оснащать ВС только к 2027 году", - добавил он.

О разработке "Посейдона" стало известно после послания Владимира Путина Федеральному собранию в прошлом году. По словам российского лидера, эти беспилотники могут переносить как обычные, так и ядерные боеприпасы, что делает их серьезной угрозой для широкого спектра целей, включая авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.