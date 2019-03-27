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27.03.2019
WarSpot

Домик из "Леопарда"

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Экс-бундесверовский Leopard 2A4 в польских руках: взгляд изнутри

Немецкий "Леопард 2" в этом году празднует свое 40-летие. За это время машина стала одним из наиболее распространенных основных боевых танков и прошла большой путь — ранние модификации отличаются по боевым возможностям от современных "Леопард 2A7+" очень и очень значительно. При этом, как и везде, в плане перевооружения на "Леопарды" и с "Леопардов" процесс идёт эволюционным путём — более богатые закупают новые танки, более бедным приходится "донашивать за старшими братьями".



Не избежала этого процесса и Польша. Избавляясь от доставшихся в наследство от Варшавского договора Т-72, поляки пошли по простому пути обновления своих танковых войск и закупили экс-бундесверовские "Леопарды 2". В 2002-2003 гг. они приобрели около 130 "Леопардов 2A4" 1985-1987 гг. постройки, а в 2013-2014 гг. добрали еще примерно столько же более свежих "Леопардов 2A5". Всего на данный момент, помимо учебных и специализированных машин, польские танкисты имеют 247 боевых "Леопардов" — 142 модификации 2A4 и 105 модификации 2A5.

Ролик, снятый в 2018 году, показывает польский "Леопард 2A4" изнутри. Видно, что машины, которым перевалило за 30 лет, поддерживаются в неплохом состоянии. Поляки уже давно собираются провести модернизацию своих танков до стандарта "Леопард 2PL" — улучшить прицельное оборудование и орудие, усилить защиту, установить новую систему пожаротушения и вспомогательную силовую установку. Но пока что "Леопард 2A4" — это "Леопард 2A4".

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Продукция
Leopard-2
Т-72
Проекты
Военные учения
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