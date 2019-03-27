Защита от КНДР и Ирана: США испытали противоракеты

США отчитались об успешных испытаниях противоракет

Пентагон успешно испытал две противоракеты, которые уничтожили запущенную специально для этого теста межконтинентальную баллистическую ракету. В ведомстве отметили, что испытания прошли в соответствии с планом. Это первое успешное тестирование американской ПРО с мая 2017 года. В январе президент США Дональд Трамп анонсировал план развития противоракетных систем Штатов.

В США в понедельник прошло успешное испытание системы противоракетной обороны (ПРО), сообщило агентство по ПРО США, входящее в состав министерства обороны. Там уточнили, что в ходе него впервые был осуществлен залповый пуск противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

В Пентагоне отметили, что первая из двух ракет, как и было запланировано, поразила головную часть МБР, а вторая изучила оставшиеся в воздухе обломки и другие объекты, после чего, не найдя других головных частей, выбрала следующий с точки зрения представляемой угрозы объект и поразила его, как и предполагал план испытаний.

Уничтоженная в ходе испытаний МБР была запущена с территории Маршалловых островов в Тихом океане, то есть в четырех тыс. миль (около 6,5 тыс. км) от места дислокации противоракет, указали в пресс-службе. Запуск ПРО производился с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

"Система сработала именно так, как и задумывалось, и результаты этих испытаний свидетельствуют о возможности применения доктрины залповых пусков в системе противоракетной обороны", - отметил директор Агентства по противоракетной обороне США Сэмюэл Гривз.

О том, что США провели в понедельник испытание систем ПРО, предназначенных для перехвата МБР, ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Пентагоне. Там подчеркнули, что

это самое сложное испытание для армии США, призванное оценить способность военных сбить вражескую ракету, запущенную с территории КНДР или Ирана.

Запуск, по данным издания, был осуществлен в 20:30 мск. При этом официально его не анонсировали, как это обычно происходит в подобных случаях.

Запущенные противоракеты, оснащенные боеголовками производства американской корпорации Raytheon, являются частью противоракетной системы, которая базируется в Калифорнии и Аляске, стоимостью $36 млрд. В планах Пентагона на 2020 финансовый год указан запрос на $9,4 млрд из бюджета, в том числе $1,4 млрд на наземный сегмент системы ПРО.

Первое летное испытание установки продемонстрирует "фундаментальный и крайне важный аспект" своего поведения себя при попытке нападения на США, пояснила Bloomberg представитель американской Счетной палаты Кристина Чэплэйн.

Американская сторона намерена уделить особое внимание своей противоракетной обороне. 18 января Пентагон презентовал новый обзорный доклад по стратегии США в области ПРО, где указаны планы по совершенствованию американской системы. Перед публикацией доклада в американском минобороны выступил глава государства Дональд Трамп, обозначив основные положения новой стратегии Соединенных Штатов.

Трамп сообщил о намерении Вашингтона создать программу противоракетной обороны, которая смогла бы защитить каждый город на территории страны. "Мы никогда не откажемся от своего права на это", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, он отметил, что расходы на эти ПРО должны разделить с Вашингтоном союзники Соединенных Штатов. "Мы не можем быть дураками для других. Не можем. И не хотим, чтобы нас так называли. Но вот что я скажу: это именно то, что на протяжении многих лет о нас говорили за спиной. Но это изменится", - подчеркнул глава государства.

В докладе указали, что гипотетическая угроза для США может исходить из России и Китая: их разработка гиперзвукового оружия представляет для Соединенных Штатов вызов и угрозу, на которую и должна отвечать американская политика в области ПРО.

"Россия и Китай разрабатывают передовые крылатые и гиперзвуковые ракеты, способные достигать исключительной скорости и летать по непредсказуемым траекториям, что бросает вызов существующим оборонительным системам", - обратили внимание в докладе.

Запуск противоракеты в понедельник стал первым успешным испытанием американской ПРО с мая 2017 года.

Тогда в Пентагоне отметили, что в ходе этого теста ракета, запущенная из подземного бункера с авиабазы в Калифорнии, перехватила в космосе и успешно сбила учебную баллистическую ракету, запущенную из атолла Кваджалейн в Тихом океане в сторону континентальной части США.

В сообщении ведомства подчеркнули, что испытание достигло первоначальных целей, а официальные лица, которые занимаются программой, продолжат оценивать производительность системы на основе телеметрии и других полученных в ходе испытаний данных.

Как тогда заявил директор Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джим Сайринг, эти испытания стали крайне важными для Соединенных Штатов. "Эта система имеет жизненно важное значение для обороны США, и это тестирование демонстрирует нашу способность сдерживания реальной угрозы", - подчеркнул Сиринг.

Лидия Мисник