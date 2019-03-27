Минобороны Германии опять отложило начало строительства новых кораблей

Министерство обороны Германии никак не может принять решение о начале строительства новых многофункциональных кораблей. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com, германское оборонное ведомство в очередной раз перенесло объявление победителей нового тендера в рамках проекта MKS 180.

Компьютерные модели кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 Источник изображения: https://www.pinterest.ru/

Германские военно-морские силы не просто нуждаются в новых кораблях, а можно сказать, что это для них вопрос дальнейшего существования. На фоне небоеспособности основной части немецких ВМС, в 2009 году было принято решение о строительстве восьми многоцелевых кораблей модульного типа и только спустя шесть лет в 2015 был проведен первый тендер на их строительство, однако сроки оглашения его победителей сначала неоднократно переносили, "чтобы получить дополнительные гарантии качества", а затем вообще отменили, выдвинув новые требования к проекту.

Изначальные планы постройки восьми кораблей трансформировались в планы "четыре+два", в последней версии говорится о покупке шести многоцелевых кораблей. Проведенный второй тендер также рискует быть сорванным, так как запланированное на середину этого года оглашение итогов тендера перенесли в очередной раз и планируют огласить только в начале 2020 года. При этом в Минобороны Германии заявляют, что все предложения рассмотрены и полностью удовлетворяют требованиям флота, поэтому в новом тендере ключевое значение будут иметь стоимость программы и сроки выполнения заказа.

В рамках реализуемого проекта постройки боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180), Минобороны Германии планирует оснастить ВМС страны новейшими многоцелевыми кораблями, способными бороться с надводными и подводными целями, а также способными обеспечить противовоздушное прикрытие других кораблей.