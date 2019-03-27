Войти
27.03.2019
Интерфакс-АВН

Завершивший работу объект уничтожения химоружия в брянском Почепе передан инвестору

394
0
0
Химоружие
Химоружие.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший объект по уничтожению химического оружия в брянском Почепе первым в России передан инвестору во вторник, сообщил "Интерфаксу" начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковник Валерий Капашин.

"Состоялась торжественная передача первого российского объекта по уничтожению химического оружия (объект "Почеп" в Брянской области) новому владельцу - ФГУП "Московский эндокринный завод", - сказал В.Капашин.

"Инвестор планирует уже с 2021 года наладить на базе этого современного имущественного комплекса производство субстанций для выпуска лекарственных препаратов, которые в настоящее время Россия импортирует", - отметил он.

По его словам, объект приведен в полностью безопасное состояние, о чем имеются заключения надзорных медицинских, экологических и технологических органов. Помимо самого объекта, в Федеральное управление передаст на баланс местным властям построенные по программе уничтожения химоружия объекты инфраструктуры в Почепском районе на сумму 1,5 млрд рублей.

В.Капашин сообщил, что в торжественном мероприятии по передаче объекта приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз и ряд других официальных лиц.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Медицина
Химоружие
Похожие новости
20.02.2019
Дамоклов меч перековали
10.04.2018
Новая атака на Сирию: кто разбомбил базу в Хомсе
20.03.2018
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг
19.04.2017
Минобороны РФ: никто в Хан-Шейхуне за две недели не обратился с жалобами на отравление
22.09.2015
Россия показала «Центр» силы
15.10.2007
В хвосте оружейного прогресса. Система управления российским ОПК не обеспечивает качество вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 11:14
  • 2
Новгородский парк с элементами патриотизма будет стоить почти миллиард
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля