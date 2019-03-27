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27.03.2019
Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"

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Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета
Прицел крупнокалиберного 14,5-мм пулемета на новейшем малом ракетном корабле проекта 21631 ВМФ России "Орехово-Зуево" в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стамбул . 26 марта. ИНТЕРФАКС - Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" ВМФ РФ во вторник, пройдя черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Накануне он вышел из базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" ЧФ России, принятый в состав флота в декабре 2018 года, вышел в поход в Средиземное море, где будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта, говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс".

Для экипажа корабля это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, отмечается в сообщении.

"Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
ЧФ
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