В Средиземное море вошел малый ракетный корабль "Орехово-Зуево"

Стамбул . 26 марта. ИНТЕРФАКС - Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" ВМФ РФ во вторник, пройдя черноморские проливы, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Накануне он вышел из базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" ЧФ России, принятый в состав флота в декабре 2018 года, вышел в поход в Средиземное море, где будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта, говорится в сообщении пресс-службы флота, поступившем в "Интерфакс".

Для экипажа корабля это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, отмечается в сообщении.

"Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.