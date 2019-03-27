ФСБ предложила порядок и условия передачи кортиков уволенным со службы

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - ФСБ России подготовила проект приказа об условиях передачи кортиков для пожизненного хранения уволенным из военной службы.

"Установить условия передачи отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков) некоторым категориям граждан РФ для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, в том числе перечень, формы и порядок ведения документов, которыми оформляется передача данного оружия", - отмечается в проекте приказа директора ФСБ России Александра Бортникова, размещенном во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту документа, кортик может быть передан для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды при следующих условиях: увольнение с военной службы из органов ФСБ с правом ношения военной формы одежды; наличие корабельного воинского звания офицера или мичмана; отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Увольняемый после получения выписки из приказа о его увольнении с военной службы с правом ношения военной формы одежды вправе обратиться с рапортом о передаче ему кортика для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды на имя директора ФСБ России.

Кортик передается уволенному на основании приказа ФСБ, в котором указывается воинское звание, фамилия, имя, отчество, личный номер уволенного, серия и номер передаваемого ему кортика.

Вместе с кортиком гражданину РФ выдаются в двух экземплярах выписка из приказа о передаче кортика и комплект документов. Один комплект остается у владельца кортика, второй - передается в Росгвардию или ее территориальный орган для регистрации кортика.

Вопрос о кортиках был поднят недавно на встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Один из участников встречи рассказал В. Путину что, несмотря на официальное разрешение, чиновники создают препятствия для реализации этого права офицерами.

"Мы с этим разберемся. Но формально на сегодняшний день человек, который отслужил не менее 20 календарных лет и уходит из Вооруженных сил, имеет право оставить у себя этот знак воинской доблести и чести", - сказал глава государства.

Ранее кортик был исключен из предметов парадной формы одежды военных моряков РФ. При увольнении офицеров, мичманов, и прапорщиков ВМФ в запас кортик должен был сдаваться.