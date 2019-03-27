Видовдан (Сербия): НАТО противник или союзник Сербии?

Вступление Сербии в НАТО поддерживают около десяти процентов граждан. Большинство сербов уверено, что страну бомбили из-за военно-политических и экономических интересов США и Запада. Однако власти пытаются преуменьшить преступление НАТО против сербского народа, называя это «ошибкой», а не заранее продуманным международным преступлением, пишет "Видовдан".

Насколько Сербии нужна НАТО?

С 2000 года до настоящего времени значительная часть интеллектуальной элиты Сербии, а также политической олигархии как в оппозиции, так и во власти выступает за "примирение" и укрепление сотрудничества с НАТО и США в сфере безопасности и политики ввиду желания Сербии попасть в ЕС. Опросы, проведенные Институтом европейских дел с восьмого по 14 марта 2019 года с участием 1207 респондентов и приуроченные к 20-й годовщине натовских бомбардировок, свидетельствуют о том, что люди явно против сотрудничества Сербии с НАТО.

"Стоп" НАТО в Сербии

79% граждан Сербии против членства страны в НАТО, а 64 % из них не приняли бы извинений альянса за бомбардировки 1999 года. Таково мнение большинства граждан Сербии, однако у части общественной и политической элиты Сербии иной ход мыслей. Они заинтересованы во вступлении Сербии в Европейский Союз и НАТО. Опрос показал, что 46% граждан полагают, что не время мириться с альянсом. 43% поддерживают желание примириться, а 11% не знают, как ответить на этот вопрос. Сербы также не могут простить того, что лидирующие страны НАТО, то есть США и влиятельные государства Европейского Союза, в 2008 году признали Косово государством, нарушив Резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, в которой говорится, что Косово и Метохия - протекторат под покровительством ООН и военной защитой НАТО (КФОР), а не государство.

Насколько Сербия нейтральна?

Сербия придерживается военного нейтралитета, однако сербские политические партии служат инструментом атлантистской политики, как и неправительственные организации, масонские ложи, а также часть общественной элиты. НАТО не только несет ответственность за агрессию против Сербии в 1999 году, но и виновно в разрушении системы международного права и отторжении Косово и Метохии от Сербии агрессивным и оккупационным образом. НАТО во главе с США ни разу не попытался помочь Сербии в защите ее прав и интересов в Косово и Метохии, поскольку считается, что Косово - земля исключительно албанская… Опросы показали, что вступление Сербии в НАТО поддерживают около десяти процентов граждан. В основном это люди с полным средним и высшим образованием. Большинство граждан Сербии уверено, что Сербию бомбили из-за военно-политических и экономических интересов США и Запада. Власти в Сербии пытаются преуменьшить преступление, которое НАТО совершил против Сербии и сербского народа. Сербские власти называют это "ошибкой", а не заранее продуманным геополитическим и международным преступлением. Так, председатель правительства Сербии Ана Брнабич утверждает: "Сербия должна попытаться простить, потому что только так мы сможем полностью себя реализовать. Я уверена, что у нас большой потенциал, так давайте смотреть в будущее, стремиться к партнерству и сотрудничеству".

Согласно опросам, 30% граждан приняли бы извинения НАТО за бомбардировки, а 64% не приняли бы (среди них преобладают женщины, жители Западной Сербии и Шумадии; кроме того, чем старше люди, тем больше среди них тех, кто не готов принять извинения за бомбардировки). Народ плохо осведомлен о стратегии НАТО в отношении Сербии на Балканах в связи с Косово и Метохией и лоббистской политике альянса. Это ясно видно по результатам опросов: сотрудничество с НАТО поддерживают 31% опрошенных, в основном мужчины и жители Воеводины и Белграда. А 61% граждан против такого сотрудничества (среди них больше женщин и жителей Центральной Сербии).

НАТО защитник или оккупант?

Принес бы НАТО Сербии какую-то пользу? Большинство граждан, 63%, полагает, что членство в НАТО не принесет Сербии никакой пользы, а чуть более одной пятой опрошенных, в основном мужчины до 30 лет со средним или высшим образованием из всех регионов, кроме Западной Сербии, считает, что для Сербии будет полезно членство в альянсе. НАТО выступает в Косово и Метохии в роли "оккупанта" и, поддерживая независимое Косово, мешает Сербии реализовать некоторые свои законные конституционные и международные права. Вероятно, часть сербской общественности не представляет без НАТО путь Сербии в Европейский Союз. При этом многие понимают, что для НАТО Сербия - инструмент для достижения собственных интересов. Альянс хочет "вырвать" Сербию из зоны российского влияния, чтобы Сербия превратилась в "колонию" НАТО, у которой нет прав на Косово и Метохию. А ведь НАТО должно понести ответственность за разрушение Сербии в 1999 году без санкции Совета безопасности ООН и за ведение гегемонистской империалистической войны против суверенного государства вопреки всем нормам.

Томислав Кресович (Томислав Кресовић)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.