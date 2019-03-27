Компания TAI начала испытания БЛА ANKA-AKSUNGUR

ЦАМТО, 26 марта. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 21 марта опубликовала видеоролик первого полета нового двухдвигательного средневысотного БЛА большой продолжительности полета ANKA-AKSUNGUR.

Новый БЛА оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Первый полет аппарата с бортовым номером 18-001 продолжался 4 часа 20 минут.

Как сообщает Militaryleak.com, ANKA-AKSUNGUR представляет собой усовершенствованную двухдвигательную версию БЛА ANKA. БЛА выполнен по двухбалочной схеме, оснащен трехопорным убирающимся шасси.

На текущий момент детальные технические характеристики аппарата не раскрываются. Указано лишь, что БЛА сможет транспортировать полезную нагрузку (включая вооружение) массой более 750 кг. Аппарат сможет находиться в воздухе в течение 24 часов, выполняя задачи на высотах до 40 тыс. футов.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале стало известно о разработке новой версии БЛА ANKA – ANKA-2 – в рамках программы YFYK (Yuksek Faydali Yuk Kapasiteli). Аппарат предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, нанесения ударов, поддержки поисково-спасательных операций, радиоразведки.

В качестве полезной нагрузки планируется использовать разработанные турецкими компаниями электронно-оптические/ИК камеры, РЛС с синтезированной апертурой, средства радиоразведки, вооружение в различной комбинации. Спутниковая связь должна обеспечиваться национальной системой TURSAT. Как сообщалось ранее, БЛА будет оснащен двумя двигателями PD170 мощностью по 170 л.с. турецкой компании TUSAS Engine Industries (TEI). Для справки: пока нет данных о том, установлены ли они на прототипе.

По сообщениям турецких СМИ, в перспективе в качестве вооружения планируется применять свободнопадающие авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83, управляемые боеприпасы МАМ-L, МАМ-C, ракету L-UMTAS, крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 250 км и новую малоразмерную ракету с лазерным наведением "Бозок".

Поскольку аппарат будет полностью разработан и произведен в Турции, он без ограничений будет предлагаться на экспорт различным странам мира.