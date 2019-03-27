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27.03.2019
Российская газета

В 2020 году стелс-истребители Су-57 поступят в авиачасти ЮВО

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Источник изображения: rg.ru

Партия новейших самолетов истребителей Су-57 будет поставлена в строевые части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа в следующем году.

"До конца года авиационные части ЮВО пополнят свыше 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска округа в 2020-м году" - говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Отметим, что российский самолет пятого поколения Су-57 обладает сверхманевренностью, а два мощных двигателя с управляемым вектором тяги позволяют истребителю совершать разворот в воздухе почти на месте. Комплекс РЭБ и композитные материалы значительно снижают его радиолокационную заметность, а широкий набор вооружения позволяет уничтожать Су-57 различные цели. Самолет прошел испытания в небе Сирии.

Кроме того, командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев сообщил, что до конца года округ получит 30 самолетов и вертолетов. Авиаполк штурмовой авиации уже приступил к летной эксплуатации учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.

"Все молодые летчики объединения завершили освоение современных образцов летной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей округа, в центрах переучивания и повышения квалификации летного состава ВКС России и приступили к выполнению самостоятельных полетов", - заявил Николай Гостев.


Николай Грищенко

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