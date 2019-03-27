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27.03.2019
Известия.ru

В Сети появилось видео редкого самолета ВМФ РФ "Черная жемчужина"

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Источник изображения: Фото: youtube.com

Полет уникального самолета ВМФ России — Ту-134А-4 (Ту-134УБЛ), более известного как "Черная жемчужина" — попал на видео.

На кадрах запечатлен первый полет воздушного судна после ремонта. Самолет выполняет тестирование систем, рулежки и пробег.


Ту-134УБЛ является учебно-боевой модификацией пассажирского Ту-134. Самолет используется для тренировок летчиков и штурманов перед полетами на Ту-22М3 и Ту-160. В советское время было выпущено около 90 Ту-134УБЛ.

Первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М поступит на вооружение российских войск в 2021 году.

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-134
Ту-160
Ту-22М
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