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27.03.2019
Lenta.ru

В США рассказали об испытании Россией "оружия возмездия"

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Источник изображения: Кадр: Tech2.Org

Вооруженные силы России получат ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат "Посейдон" не ранее 2027 года, сообщили CNBC связанные с американской разведкой источники.

По данным собеседников, последнее, одиннадцатое, испытание ядерной торпеды прошло в ноябре 2018 года.

"У русских есть амбиции использовать автономный необитаемый подводный аппарат с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если унаследованный ими потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны", — сказал один из источников.

Телеканал отмечает, что ВМС США не имеют подобного оружия.

В марте CNBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что крылатая ракета "Буревестник", которая должна получить ядерный ракетный двигатель, последний раз испытывалась в начале 2019 года. До этого оружие тестировалось четыре раза в 2018 году. Все испытания, согласно данным американской разведки, заканчивались авариями. В ходе самого продолжительного из них ракета в течение двух минут пролетела 35 километров, после чего упала из-за потери управления. Наиболее короткий тест длился четыре секунды, за которые "Буревестник" прошел шесть километров.

Тогда же телеканал сообщил, что российские военные запланировали полигонные испытания 20 гиперзвуковых ракет комплекса "Кинжал".

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Официально ядерный подводный беспилотник был представлен в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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