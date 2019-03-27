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27.03.2019
Военно-промышленный курьер

Антироссийские санкции не повлияют на поставку Су-35 в Индонезию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Российской Федерации Михаил Петухов заявил, что санкции и политическая обстановка не повлияют на поставку российских истребителей Су-35 в Индонезию, сообщает Sindonews.

Между тем, посол Индонезии в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди отметил, что, несмотря на давление со стороны США, Индонезия примет собственное решение в отношении закупки Су-35.

По словам дипломата, отгрузка истребителей Су-35 в Индонезию может начаться в 2019 году.

Ранее Индонезия подписала соглашение о покупке 11 российских истребителей Су-35.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
Компании
ФСВТС РФ
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