ВСУ применяют тяжелую артиллерию против мирных жителей сел Донбасса
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Украинские войска утром 26 марта нанесли артиллерийский удар по поселку Еленовка под Донецком.
Как заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, при этом обстреле впервые с ноября 2018 года использовались орудия калибром 152 мм.
Кроме того, по данным СЦКК, противник также использовал при обстреле минометы калибром 120 мм. Огонь велся из районов подконтрольных Киеву населенных пунктов Березовое, Новотроицкое и Новомихайловка.
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется. Отмечается, что в последний раз о применении Киевом при обстрелах 152-миллиметровой артиллерии сообщалось 12 ноября прошлого года.
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