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27.03.2019
Военно-промышленный курьер

Министр обороны Литвы: нам угрожают и нам не хватает амуниции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что не следует "смешивать" китайскую и российскую "угрозы".

Данное заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной 15-летию членства республики в НАТО, сообщает "Sputnik Литва".

"Проблема в том, что мы путаем конвенциональную угрозу России с конкурентной угрозой Китая", - заявил Кароблис. По словам министра, Китай в первую очередь обходит всех в различных сферах экономики и торговли, нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО) и не создает возможности конкурировать на равных правах на внутреннем рынке. 

Глава Минобороны также отметил, что Литва активно следит за сотрудничеством России и Белоруссии. По его словам, сейчас в Белоруссии нет новых военных баз для российских войск, хотя, по его мнению, ищутся возможности сделать это. "Военная интеграция стран не вызывает сомнений, особенно в области военного руководства", - заявил министр.

По словам Кароблиса,  Литва приобретает очень много оружия у своих партнеров, однако в прибалтийской республике, как и в соседней Польше, до сих пор не хватает амуниции. По словам главы оборонного ведомства, закупка вооружения связана со стратегией альянса, которому приходится учитывать угрозы со стороны России. 

 

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Страны
Белоруссия
Китай
Литва
Польша
Россия
Проекты
NATO
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