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27.03.2019
Военно-промышленный курьер

Хакеры пытались получить доступ к военным разработкам Испании

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Испании заявило, что хакерская атака неназванной "иностранной державы" на компьютерную сеть ведомства в первой половине марта предположительно была совершена с целью получить доступ к секретным сведениям в сфере военной промышленности. Об этом сообщает газета El Pais.

Издание отмечает, что ранее Минобороны объявило о "возможном вторжении в сеть общего назначения". Расследование, которое ведет прокуратура, свидетельствует о том, что хакерская атака оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Вероятно, киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.

El Pais обращает внимание на ежегодный отчет о национальной безопасности, в котором говорится о "росте активности некоторых иностранных спецслужб" и о кибершпионаже, представляющем серьезную угрозу для национальной безопасности Испании.

 

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Страны
Испания
Проекты
ИТ
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