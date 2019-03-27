Защита от диверсантов: кому доверили охрану Крымского моста

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

В Керчи сформирована специальная бригада Росгвардии для охраны Крымского моста, заявил директор ведомства генерал армии Виктор Золотов. По его словам, бригада располагает арсеналом средств для предотвращения любой диверсии - "как с суши, так и с акватории". Ранее на Украине и в США предлагали взорвать Крымский мост.

Специальная морская бригада Росгвардии была сформирована в Керчи для охраны Крымского моста. Об этом заявил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, передает НСН.

"Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада", - сообщил Золотов.

По словам генерала, в распоряжении бригады целый арсенал разнообразных средств, предназначенных для предотвращения любой диверсии - как морской, так и сухопутной.

Кроме росгвардейцев, Крымский мост охраняют также истребители Су-27 и противолодочный самолет Ил-38. Они регулярно патрулируют район вокруг моста.

Оба берега Керченского пролива защищает сухопутная боевая техника, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" и комплекс "Панцирь-С1". На полуострове находятся ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", способные поразить корабли любого класса, вплоть до авианосцев, передает ФАН.

Кроме того, Крымский мост охраняется кораблями Черноморского флота и пограничной службы Р¤РЎР‘ Р РѕСЃСЃРёРё. За переправой из Тамани в Крым наблюдают также с орбиты Земли - посредством спутника "Космос-К".

На Украине и на Западе звучат призывы уничтожить Крымский мост - в августе 2018 года депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал спецслужбы Украины уничтожить Крымский мост, обратившись за помощью к "нашим союзникам на Кавказе". Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Мосийчук выразил убеждение, что Крымский мост был построен Россией только для захвата, закрытия и дестабилизации акватории Азовского моря. Нардеп добавил, что надеется на уничтожение моста из Тамани в Керчь "природной стихией или высшими силами".

По мнению вице-премьера правительства республики Крым Дмитрия Полонского, "Мосийчук - самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы". Он также удивился, почему на слова украинского нардепа не ответили в Москве и не захотели привлекать его к ответственности за подобные призывы.

Примечательно, что Игорь Мосийчук уже предлагал уничтожить Крымский мост - в мае 2018-го он заявил, что мост представляется собой объект вражеской инфраструктуры.

А в американском издании Washington Examiner на следующий день после того, как президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту из Тамани в Керчь, вышла статья под заголовком "Украина должна взорвать Крымский мост Путина".

Автор статьи журналист Том Роган называл произошедший запуск автодвижения по мосту "возмутительным оскорблением Украины как нации". По его словам, эскалация насилия в Донбассе "в любом случае неизбежна", поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы "безошибочным сигналом, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Вскоре РЎР"РµРґСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РєРѕРјРёС‚РµС‚ Р Р¤ возбудил уголовное дело в отношении редакции The Washington Examiner - в статье Рогана, появившейся на сайте журнала, усматриваются признаки публичного призыва к террористической деятельности на территории России, что квалифицируется соответствующей статьей - 205-й УК РФ.

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль апельсинового цвета КАМАЗа с российскими триколорами на кабине и проехал из Тамани в Крым, где выступил перед строителями моста.

Путин назвал день открытия моста историческим - поскольку "и при царе-батюшке, и в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е" возвращались к идее построить мост в Крым - и вот "чудо свершилось". Отметим, что император Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года, а после - и вспыхнувшая в 1914-м году Первая мировая война с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года и Гражданской войной.

Иван Апулеев