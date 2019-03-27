Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"

Разведка США назвала сроки поставок "Посейдонов" в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США. "Газета.Ru" разобралась, насколько реальны подобные прогнозы.

Назвав, по мнению экспертов, абсолютно нереальные сроки принятия на вооружение "Посейдона", один из собеседников телеканала CNBC при этом отметил, что российский подводный беспилотник будет трудно поразить. Он добавил, что российские военные "сильно надеются" на автономные "Посейдоны" в случае, если у них не будет возможности нанести удар советским ядерным оружием.

По словам информаторов CNBC, речь идет о российской подлодке, "которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть". Собеседники телеканала подчеркивают, что

Россия надеется воспользоваться "Посейдоном" в качестве ответной меры на возможный удар, если пуск ядерного оружия времен СССР будет невозможен.

Теперь разберемся, насколько реальна дата принятия на вооружение отечественного ВМФ "Посейдона", озвученная американцами.

6 марта стало известно, что первым носителем беспилотников "Посейдон" станет атомная подлодка проекта 09852 "Белгород". Эта АПЛ предназначается для реализации двух прорывных российских подводных проектов. Первым является "Посейдон", вторым - строительство арктической подводной сети раннего предупреждения (российский аналог SOSUS).

"Севмаш" должен был передать ВМФ России субмарину "Белгород" еще до конца 2018 года, но по последним данным, эти сроки несколько сдвигаются "вправо" и этой весной ее только спустят на воду. "В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания", - сообщали ранее информированные источники РИА "Новости".

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, первые подводные атомные беспилотные подводные аппараты будут спущены на воду уже в ближайшее время.

Эти безэкипажные корабли могут комплектоваться ядерной боевой частью мощностью до двух мегатонн.

К настоящему моменту уже завершен ряд испытаний энергоустановки и подтверждены возможности обеспечить аппарату неограниченную дальность и скорость более 200 км/ч. Рабочая глубина погружения аппарата составила более 1 км.

В CNBC подчеркнули, что в настоящее время в США нет аналогов российским "Посейдонам". Ранее издание The Popular Mechanics назвало "Посейдон" "торпедой Апокалипсиса".

"По поводу ожиданий американцев, что принятие "Посейдона" на вооружение нашего флота растянется на столь длительный срок, могу сказать только одно - не надейтесь, по-вашему не выйдет", - пояснил "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

По словам собеседника издания, испытания "Посейдона" с помощью берегового стенда уже завершены. Теперь дело за носителем. АПЛ "Белгород" должны спустить на воду во втором квартале 2019 года.

"Поэтому в течение этого года, максимум следующего, есть все основания полагать, что комплексные испытания системы будут завершены и она будет принята на оснащение Военно-морского флота", - убежден адмирал Кравченко.

"Что касается названного американцами срока принятия на вооружение "Посейдона", то непонятно, на основе какой информации они сделали подобные выводы. Ведь никаких непреодолимых технологических препятствий на пути создания и принятия "Посейдона" на вооружение нет, причем ни по глубинам погружения, ни по скорости подводного хода, ни по характеристикам ядерной энергетической установки", - разъясняет адмирал Кравченко.

Экс-начальник Главного штаба ВМФ напомнил, что ракета-торпеда "Шквал", которая развивает скорость под водой 300 км/час, была принята на вооружение ВМФ СССР еще в ноябре 1977 году. А атомная подводная лодка 3-го поколения К-278 "Комсомолец" погрузилась на глубину 1027 метров еще 4 августа 1985 года. Наконец, современные российские атомные глубоководные станции типа АС-12 погружаются и на куда большие глубины, до трех и более тысяч метров.

"Так что никаких оснований полагать, что доводка "Посейдона" займет столь длительный срок - до 2027 года, нет", - заключает адмирал Виктор Кравченко.

Напомним, "Посейдон" (ранее известный как "Статус-6", кодовое обозначение НАТО - "Kanyon") - российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой. Проект получил известность после случайного показа по российскому телевидению страницы презентации проекта под названием "Статус-6" в репортаже со встречи представителей МО РФ и оборонной промышленности с участием Владимира Путина 10 ноября 2015 года.

"Посейдон" представляет собой полностью роботизированную быструю глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров.

По сути дела, "Посейдон", диаметр которого составляет 1,8 метра, а длина - 20 метров, и который весит около ста тонн, является самой большой торпедой в мире. Она тяжелее стандартной торпеды приблизительно в 30 раз. "Посейдон" настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные подводные лодки (типа "Белгород").

Эта "торпеда Судного дня" имеет фактически неограниченную дальность действия.

Разработчики системы - "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (ОАО "ЦКБ МТ "Рубин") и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Николая Исанина (АО "СПМБМ "Малахит"). В государственных контрактах проект фигурирует под названием "Цефалопод" (от лат. Cephalopoda - "Спрут").

В случае оснащения ядерной боеголовкой основными поражающими факторами новой торпеды могут стать искусственное цунами и массивное ядерное загрязнение побережья с целью невозможности ведения там хозяйственной деятельности и проживания. Преимущество перед классическими ракетными средствами доставки заключается в отсутствии средств противодействия, аналогичных противоракетной обороне.

Реализовав проект "Посейдон", Россия получит эффективное средство для удара по штатным военно-морским объектам потенциального противника, так как обнаружить и сопровождать этот аппарат будет крайне сложно, не говоря уже о том, что сегодня в мире не существует средств поражения объектов, движущихся на столь высокой скорости на глубине в тысячу метров. Все заявленные параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России поставит на боевое дежурство до 32 подводных беспилотника "Посейдон". Ими оснастят четыре подлодки, которые войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. При этом каждая из субмарин сможет нести до восьми "Посейдонов".

Михаил Ходаренок