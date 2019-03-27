Курды требуют созыва трибунала для суда над боевиками ИГ

Поддерживаемые США курды, изгнавшие "Исламское государство" [*организация запрещена на территории Российской Федерации] из его последних опорных пунктов, призвали назначить международный трибунал для рассмотрения дел сотен иностранцев, арестованных в ходе почти пятилетней кампании против экстремистской группировки.

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Администрация, связанная с возглавляемыми курдскими властями сирийскими демократическими силами, заявила, что такой трибунал необходим "для того, чтобы справедливость была восстановлена", особенно после того, как многие страны отказались принять назад своих задержанных граждан. Курдские бойцы захватили более 1000 иностранных боевиков, немалая часть из которых является выходцами из западных стран.

У нас не было других вариантов. Никто не хотел брать на себя ответственность за репатриацию своих граждан. Мы не можем нести это бремя в одиночку

- сказал Associated Press Абдулкерим Умер, чиновник по иностранным делам в администрации, возглавляемой курдами.

Ситуация вызывает беспокойство, особенно потому, что боевиков удерживает государство, которое, де-юре, не является государством, а известно как Сирийские демократические силы [СДС – альянс сил вооруженной оппозиции, в который входят курды, различные арабские, а также ассирийские и туркменские отряды – прим.ред.]

- заявил глава Командования сил специальных операций США на слушаниях в Сенате в прошлый четверг.

Западные страны в значительной степени отказались вернуть своих задержанных граждан домой, опасаясь, что они не смогут их осудить в гражданских судах и что на свободе те могут представлять угрозу безопасности. Проблема обострилась с момента, как президент Дональд Трамп объявил о своем намерении сократить военное присутствие США в Сирии, где американские силы сражаются вместе с СДС.

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Женские отряды сил курдской самообороны

Отвечая на вопрос о предложении проведения трибунала в Вашингтоне, специальный посланник США по Сирии и коалиции против ИГ* Джим Джеффри сказал:

Мы сейчас не рассматриваем этот вопрос

Джеффри сказал, что приоритетной задачей является решение ситуации с иракскими и сирийскими заключенными, 7000 которых, по его оценкам, держат в восточной части Сирии: они составляют подавляющее большинство задержанных. Второй приоритет, по словам Джеффри, - убедить страны "происхождения" иностранных боевиков забрать их обратно.

Тот же человек сказал, что иностранные боевики должны предстать перед судом там, где они совершили преступления, и на той территории, где боевики были задержаны.

Международное сообщество уклонилось от своей ответственности, поэтому мы просим, чтобы оно помогло нам создать здесь суд

- отметил он.

Министерство иностранных дел Германии сообщило в электронном письме, что ему известно о предложении только из сообщений средств массовой информации, но создание такого трибунала "поставило бы много политических и правовых вопросов, которые потребовали бы тщательной оценки со стороны международного сообщества".

В ответ на призыв США, обращенный к европейским странам, с требованием репатриировать своих граждан в пределы собственных границ, Германия заявила, что доставить задержанных немецких боевиков домой будет "чрезвычайно трудно".

Возглавляемая курдами администрация попросила сирийское правительство предоставить ей автономию в рамках разработки новой конституции, однако Дамаск пока предложение отверг. По словам Умера, проблема иностранных заключенных является "исключительным делом", требующим международного трибунала. По его словам, присутствие иностранных боевиков является "большой проблемой", которая может спровоцировать дальнейшую нестабильность в регионе.

Это бремя и риск для нас и международного сообщества

- подчеркнул курдский представитель.

Надим Хури, директор контртеррористической программы международной правозащитной организации Human Rights Watch, сказал, что "трудно представить" создание международного трибунала на суверенной территории без одобрения самой страны.