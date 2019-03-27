Боевые российские самолеты представили на выставке LIMA-2019 премьеру Малайзии

Лангкави (Малайзия). 26 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Малайзии Мохатхиру Мохамаду посетил открывшуюся во вторник крупнейшую в Азиатско-Тихоокеанском регионе выставку авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в первый день авиасалона экспозицию ОАК посетил премьер-министр Малайзии Мохатхиру Мохамаду в сопровождении главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы корпорации Юрия Слюсаря.

"Мы показывали господину Мохатхиру Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию есть перспективы, ну и, конечно, наша главная новинка - это самолет пятого поколения", - сказал Ю.Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба ОАК.

В рамках лётной программы салона свои характеристики в воздухе продемонстрировал российский учебно-боевой самолет Як-130.

В корпорации заявили, что в настоящее время российская сторона ведет активные переговоры о поставках этих учебно-боевых самолетов в Малайзию.

"В ходе двусторонних встреч с министерством обороны Малайзии, а также с другими потенциальными заказчиками, Юрий Слюсарь заметил, что в случае проведения закупки производство Як-130 в стране может быть локализовано, а также может быть создан сервисный центр по их обслуживанию", - заявили в ОАК.

Двухместный учебно-боевой самолет Як-130 серийно производится ПАО "Корпорация "Иркут", входящей в состав ОАК. Аэродинамическая компоновка и летно-технические характеристики Як 130 аналогичны боевым самолетам 4-го и 5-го поколения в режиме дозвукового полета.

В летной программе также приняла участие авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" на новых истребителях Су-30СМ, а малайзийские летчики продемонстрировали возможности самолетов Су-30МКМ, стоящих на вооружении ВВС страны.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги

МиГ-35 считается самым совершенным в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.