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27.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ и Белоруссия буду обмениваться снимками со спутников

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Ресурс-П
Снимок, сдеданный КА дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Источник изображения: www.federalspace.ru

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - РФ и Белоруссия смогут обмениваться информацией со спутников для нужд военных, говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, премьер Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ подписать соглашение об обмене геопространственной информацией с Белоруссией.

В проекте соглашения говорится, что Москва и Минск будут создавать банки данных и обучать специалистов работать с такой информацией.

"Ни одна из сторон не раскрывает и не передает любой третьей стороне геопространственную информацию, полученную от другой стороны",- говорится в документе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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