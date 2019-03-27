РФ и Белоруссия буду обмениваться снимками со спутников

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - РФ и Белоруссия смогут обмениваться информацией со спутников для нужд военных, говорится в распоряжении правительства РФ.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, премьер Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ подписать соглашение об обмене геопространственной информацией с Белоруссией.

В проекте соглашения говорится, что Москва и Минск будут создавать банки данных и обучать специалистов работать с такой информацией.

"Ни одна из сторон не раскрывает и не передает любой третьей стороне геопространственную информацию, полученную от другой стороны",- говорится в документе.