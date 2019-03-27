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27.03.2019
Российская газета

Новейший истребитель Су-57 представили премьеру Малайзии

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Источник изображения: rg.ru

На военно-технической выставке LIMA 2019 прошла демонстрация новейшего российского истребителя Су-57. Самолет пятого поколения был представлен премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

"Мы показывали господину Махатхиру Мохамаду Су-35, который идет на смену самолету Су-30СМ, самолет МиГ-35, который, надеемся, будет поставлен во многие страны, в том числе в Малайзию, ну и, конечно, наша главная новинка - это самолет пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает", - заявил ТАСС глава ОАК Юрий Слюсарь.

Подробностей о демонстрации истребителя пока не сообщается.

Отметим, что российский самолет пятого поколения Су-57 благодаря новой силовой установке летает на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости. Сверхманевренность машины обеспечивают два мощных двигателя с управляемым вектором тяги, что гарантирует самолету разворот в воздухе почти на месте. Шесть радиолокационных систем обеспечивают круговой обзор. Инновационный комплекс радиоэлектронной борьбы "Гималаи" позволяет самолету оставаться невидимым для вражеских радаров.

По мнению авторитетного американского издания The National Interest, российский Су-57 превосходит американский самолет F-35 по дальности полета, скорости и маневренности, а истребитель США имеет преимущество в скрытности и способен координировать действия других самолетов во вражеском воздушном пространстве. Аналитики считают, что главная задача Су-57 заключается в завоевании превосходства в воздухе. В рамках такого подхода российский истребитель не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях F-35.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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