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27.03.2019
ТАСС

В ФСВТС заявили об отказе Таиланда и Индонезии от покупки российских подлодок "Варшавянка"

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ПЛ 636.3
Спуск на воду неатомной подлодки проекта 636.3 "Колпино".
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

Замдиректора службы Михаил Петухов отметил, что для России это не стало трагедией

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 26 марта. /ТАСС/. Таиланд и Индонезия решили пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка". Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.

"Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 обладают достойными характеристиками и во многом не только не уступают, но и превосходят конкурентов. Однако принятие решения о закупке этой техники проводится, как правило, на тендерной основе и зависит от множества как объективных, так и субъективных факторов. В Таиланде и Индонезии были приняты решения не в пользу российского предложения", - сказал Петухов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, для России это не стало трагедией. "Мы лишь сожалеем, что они, в отличие от специалистов ВМС Китая, Индии, Вьетнама и ряда других стран, пока лишены возможности убедиться в уникальных боевых возможностях подводных лодок проекта 636", - подчеркнул замглавы ФСВТС.

Подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из неатомных российских подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили неофициальное название "Черная дыра". Они также имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр".

15-я международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке Министерства транспорта и Министерства международной торговли и промышленности королевства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Вьетнам
Индия
Индонезия
Китай
Малайзия
Польша
Россия
Таиланд
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
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