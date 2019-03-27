Российский "Посейдон" не дает покоя американской разведке

Подводный беспилотный комплекс "Посейдон" поступит на вооружение Минобороны РФ не раньше 2027 года. Об этом сообщил американский канал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке США.

- Мы имеем дело с русской подводной лодкой, которую сложно обнаружить. Она запускает беспилотник, вооруженный ядерной боеголовкой, которуб трудно нейтрализовать, - цитирует канал своего собеседника, пожелавшего остаться анонимным, - Русские хотят использовать беспилотный подводный комплекс с ядерным вооружением в качестве ответной меры на возможный удар в том случае, если оставшееся с советских времен ядерное оружие будет нейтрализовано. Канал CNBC уточнил также, что США подобного вооружения не имеют.

Ранее сообщалось, что испытания "Посейдона" уже начались. Они проводятся в морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника. Завершившиеся в 2018 году испытания ядерной энергетической установки комплекса подтвердили его невероятные возможности. Поэтому есть все основания усомниться в правдивости информации, полученной CNBC.

Напомним, что вскоре должна быть спущена на воду первая субмарина, которая станет носителем глубоководных комплексов "Посейдон". В СМИ проходила информация, что это будет атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород". Второй предполагаемый штатный носитель - подлодка проекта 09851 "Хабаровск" - должна быть спущена на воду весной 2020 года.

Майя Бирюкова