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27.03.2019
Российская газета

Российский "Посейдон" не дает покоя американской разведке

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Подводный комплекс "Посейдон"
Подводный комплекс "Посейдон".
Источник изображения: rg.ru

Подводный беспилотный комплекс "Посейдон" поступит на вооружение Минобороны РФ не раньше 2027 года. Об этом сообщил американский канал CNBC со ссылкой на свои источники в разведке США.

- Мы имеем дело с русской подводной лодкой, которую сложно обнаружить. Она запускает беспилотник, вооруженный ядерной боеголовкой, которуб трудно нейтрализовать, - цитирует канал своего собеседника, пожелавшего остаться анонимным, - Русские хотят использовать беспилотный подводный комплекс с ядерным вооружением в качестве ответной меры на возможный удар в том случае, если оставшееся с советских времен ядерное оружие будет нейтрализовано. Канал CNBC уточнил также, что США подобного вооружения не имеют.



Ранее сообщалось, что испытания "Посейдона" уже начались. Они проводятся в морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника. Завершившиеся в 2018 году испытания ядерной энергетической установки комплекса подтвердили его невероятные возможности. Поэтому есть все основания усомниться в правдивости информации, полученной CNBC.

Напомним, что вскоре должна быть спущена на воду первая субмарина, которая станет носителем глубоководных комплексов "Посейдон". В СМИ проходила информация, что это будет атомная подлодка спецназначения проекта 09852 "Белгород". Второй предполагаемый штатный носитель - подлодка проекта 09851 "Хабаровск"  - должна быть спущена на воду весной 2020 года.


Майя Бирюкова

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