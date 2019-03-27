Более 50 военных самолетов поднялись по тревоге в небо над Карелией

В Карелии более пятидесяти военных самолетов поднялись по учебной тревоге в небо над Карелией и были выведены из-под удара условного противника. Так начались масштабные учения оперативно-тактической авиации Западного военного округа "Ладога-2019".

Как сообщает пресс-служба ЗВО, в ходе учений летчики-истребители в течение одной недели будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения "неприятеля", их перехвата и уничтожения в любое время суток.

Более полусотни самолетов МиГ-31БМ, разных модификаций Су-27, Су-34, Су-30СМ2 и Су-35С проведут боевые стрельбы, бомбометания и выпустят управляемые ракеты над Ладожским озером. Эти самолеты прилетели в Карелию с аэродромов в Воронежской, Курской, Тверской областей. В качестве воздушных мишеней используют авиационные бомбы. Они будут представлены в виде гирлянды со светящимися элементами. Запустят мишени с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения.

В недельных учениях примут участие более 70 экипажей, а также порядка одной тысячи военнослужащих технического состава Западного военного округа на шести аэродромах.

Светлана Цыганкова