Испытания противоракеты США попали на видео

Агентство противоракетной обороны США официально подтвердило успешные испытания двух перехватчиков системы ПРО. В Сети появилось видео запуска противоракеты с базы Ванденберг в Калифорнии.

Имитирующая межконтинентальную баллистическую ракету мишень была запущена с атолла в Тихом океане близ Маршалловых островов, более чем в четырех тысячах миль от побережья США. Ее полет отслеживали датчики на земле, в море и космосе. Затем из Калифорнии были последовательно выпущены две ракеты-перехватчика GMD. Первая должна была прямым ударом поразить мишень, вторая была резервной. Первая ракета в верхних слоях атмосферы перехватила цель на ее пути к Земле, вторая выбрала среди образовавшихся обломков самый крупный и врезалась в него.

Как и во время предыдущих испытания в 2017 году, командование армии США не конкретизировало, имитацией чьей ракеты была мишень и по какой траектории она двигалась. При этом известно, что в январе 2018 года Boeing, главный подрядчик по программе GMD, выиграл контракт на разработку новых шахт, пусковых установок и выпуск дополнительных противоракет. Сумма сделки составила 6,6 миллиарда долларов. Этот контракт связан с испытаниями в Северной Корее МБР Hwasong-15, способной долететь до территории Соединенных Штатов, отмечает The Drive.

A defense official confirms that the US missile intercept earlier today was a success. Two interceptors targeted an ICBM mock target for first time. — luis martinez (@LMartinezABC) 25 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.

Антон Валагин