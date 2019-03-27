В Карелии начались учения оперативно-тактической авиации "Ладога-2019"

На первом этапе по учебной тревоге подняли более 50 самолетов

ТАСС, 26 марта. Масштабные учения оперативно-тактической авиации Западного военного округа "Ладога-2019" стартовали в Карелии. На первом этапе более 50 самолетов были подняты по учебной тревоге и выведены из-под ракетного удара условного противника, сообщает пресс-служба округа.

"Учение "Ладога-2019" начались в Республике Карелия. На первом этапе свыше 50 самолетов оперативно-тактической авиации Западного военного округа выведены из-под массированного ракетного удара", - говорится в сообщении.

В ходе учений летчики-истребители в течение недели будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тыс. метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Учение будет проходить над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2. Всего к учениям "Ладога-2019" привлечено свыше 50 самолетов, более 70 экипажей, а также более 1000 военнослужащих технического состава на шести военных аэродромах.